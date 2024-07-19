Тринадцатый суд о беспорядках в махачкалинском аэропорту начался на Ставрополье

На Ставрополье продолжают расследовать уголовные дела о беспорядках в аэропорту дагестанской столицы. Сегодня в регионе стартовал уже 13-й суд, посвященный тем событиям.

В Ставропольском крае приступили к рассмотрению 13-го уголовного дела о беспорядках, которые произошли в махачкалинском аэропорту прошлой осенью.

Об этом рассказали 5 декабря в прокуратуре Ставрополье.

На скамье подсудимых оказались четверо мужчин. Прошлой осенью все они на почве ненависти к израильским гражданам участвовали в массовых беспорядках, приведших к порче имущества. Они также игнорировали требования полиции.

Рассмотрением нового дела занимается Минераловодский городской суд. Таким образом, в регионе проходят уже 13 судебных процессов в отношении 66 человек.