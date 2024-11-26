Адвоката заподозрили в мошенничестве на Ставрополье

Адвокат обманул жену мужчины, которого обвинили в насилии по отношению к представителю власти. По данному факту завели уголовное дело.

В Ставропольском крае фигурантом уголовного дела стал адвокат. Об этом поведали в СУ СКР по региону.

Мужчина подозревается в мошенничестве.

"По данным следствия, в городе Ипатово адвокат сказал супруге местного жителя, обвиняемого в насилии над представителем власти, что за 100 тысяч рублей сможет решить вопрос о том, чтобы его не арестовали"

– СУСК

В управлении отметили, что в реальности у мужчины не было никаких планов и возможностей для выполнения своего обещания. В итоге он получил от потерпевшей деньги и потратил их.

По данному факту завели уголовное дело.