Вестник Кавказа

Адвоката заподозрили в мошенничестве на Ставрополье

Адвоката заподозрили в мошенничестве на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Адвокат обманул жену мужчины, которого обвинили в насилии по отношению к представителю власти. По данному факту завели уголовное дело.

В Ставропольском крае фигурантом уголовного дела стал адвокат. Об этом поведали в СУ СКР по региону.

Мужчина подозревается в мошенничестве.

"По данным следствия, в городе Ипатово адвокат сказал супруге местного жителя, обвиняемого в насилии над представителем власти, что за 100 тысяч рублей сможет решить вопрос о том, чтобы его не арестовали"

– СУСК

В управлении отметили, что в реальности у мужчины не было никаких планов и возможностей для выполнения своего обещания. В итоге он получил от потерпевшей деньги и потратил их.

По данному факту завели уголовное дело.

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