Вестник Кавказа

Рост ВВП Турции достиг 3% в годовом выражении

Турецкая лира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ВВП Турции показал рост на 3% в конце прошлого года. Рост экономики превзошел экономические прогнозы.

Экономика Турции выросла на 3% в четвертом квартале минувшего года в годовом выражении, передает TurkStat. 

Сообщается, что это максимальное значение с начала 2024 года. 

Аналитики прогнозировали рост экономики Турции в конце года на 2,6%. Таким образом, рост ВВП оказался почти на полпроцента выше предположений экспертов. 

Отметим, что экономика Турции выросла на 3,2% в годовом выражении. 

Ранее в МИД страны высказались о большом потенциале роста торговли между США и Турцией. В Анкаре планируют довести объем торговли c Вашингтоном до $100 млрд.

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