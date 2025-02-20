Рост ВВП Турции достиг 3% в годовом выражении

ВВП Турции показал рост на 3% в конце прошлого года. Рост экономики превзошел экономические прогнозы.
Экономика Турции выросла на 3% в четвертом квартале минувшего года в годовом выражении, передает TurkStat.
Сообщается, что это максимальное значение с начала 2024 года.
Аналитики прогнозировали рост экономики Турции в конце года на 2,6%. Таким образом, рост ВВП оказался почти на полпроцента выше предположений экспертов.
Отметим, что экономика Турции выросла на 3,2% в годовом выражении.
Ранее в МИД страны высказались о большом потенциале роста торговли между США и Турцией. В Анкаре планируют довести объем торговли c Вашингтоном до $100 млрд.