Вестник Кавказа

Байрамов и Каллас обсудили перспективы отношений Азербайджан и ЕС

Байрамов и Каллас обсудили перспективы отношений Азербайджан и ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с главой евродипломатии. Стороны обсудили отношения Азербайджан и Евросоюза.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кайя Каллас провели телефонный разговор в пятницу.

В рамках беседы Байрамов и Каллас обсудили вопросы безопасности в мире и на Южном Кавказе, рассмотрели отношения Азербайджана и Евросоюза и перспективы их развития, информирует МИД АР.

"Стороны подчеркнули широкий потенциал двусторонних отношений сотрудничества, важность интенсификации политического диалога, включая осуществление взаимных визитов с целью продвижения вопросов, стоящих на повестке дня"

– сообщение

Стороны также провели обмен мнениями по ряду тем, которые представляют взаимный интерес.

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