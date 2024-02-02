Азербайджан и ЕС обсудили возобновление переговоров с Арменией в Брюсселе

Лидер Азербайджана пообщался по телефону с председателем Евросовета. В ходе беседы обсуждалось взаимодействие АР и Евросоюза, а также возобновление трехсторонних переговоров в Брюсселе.

В четверг, 8 февраля, состоялся телефонный разговор президент Азербайджана и председателя Евросовета. Об этом сказано на сайте главы азербайджанского государства.

Центральными темами беседы Ильхама Алиева и Шарля Мишеля стали вопросы взаимодействия между Азербайджаном и ЕС, а также армяно-азербайджанские переговоры.

"Мишель поздравил президента Ильхама Алиева с победой на выборах и пожелал главе государства успехов в реализации нового мандата"

– пресс-служба лидера АР

В ходе разговора Мишель отметил, что Евросоюз выступает с конкретными проектами по развитию отношений между региональными странами в транспортной сфере и коммуникациях.

Собеседники поговорили о проведении COP29 в Азербайджане и связях Баку с Брюсселем в этом направлении.

Помимо этого, они обсудили возможность возобновления трехсторонних переговоров в Бельгии с участием представителей Азербайджана, Армении и ЕС.