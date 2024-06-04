Иран оперативно утвердил зону свободной торговли с ЕАЭС

Иран ратифицировал соглашение о создание зоны свободной торговли с ЕАЭС. Оно будет реализовано в конце марта-апреле текущего года.

Иранский парламент ратифицировал соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, сообщает местное издание Mehr.

Как отметил глава Минпромышленности, рудников и торговли ИРИ Мохаммад Атабак, торговое соглашение с ЕАЭС будет реализовано в конце марта-апреле 2025 года.

Ранее российский вице-премьер Алексей Оверчук заявлял, что Тегеран завершает процедуры ратификации о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС.

Иранский посол в РФ Казем Джалали говорил, что после реализации данного соглашения от налогов будут освобождены 87% товаров.

Иран и ЕАЭС

Редактор аналитического портала "Каспийский вестник" (Астрахань) Владислав Кондратьев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие пользы извлекут Иран и ЕАЭС из создания зоны свободной торговли.

"Поскольку в отношении Ирана продолжает действовать строгий санкционный режим со стороны Запада, Исламская Республика заинтересована в наращивании объемов торговли с региональными государствами. ЕАЭС, обеспечивая зоной свободной торговли снижение таможенных пошлин, создает экономические преимущества для Ирана. Теперь иранские предприятия смогут на более выгодных условиях торговать своими товарами на рынках Евразийского союза", - прежде всего сказал он.

"В частности, стоит ожидать большего количества иранской продукции из сферы сельского хозяйства. Конечно, надо смотреть, какая номенклатура товаров попадают под действия этого соглашения. Но думаю, в любом случае это выгодно будет для Ирана. Также извлекут свою выгоду и другие страны каспийского региона, что в первую очередь выразится в более активном использовании транспортных коридоров из Ирана в РФ для поставок иранских товаров. К примеру, Казахстан, развивающий каспийскую портовую инфраструктуру, заинтересован в получении дополнительных выгод от транзитной торговли, если поставки пойдут через Актау и другие порты", - сообщил Владислав Кондратьев.

"России ЗСТ Ирана и ЕАЭС безусловно выгодна, поскольку ее введение обеспечивает наращивание товарооборота. Сейчас российско-иранская торговля составляет порядка $4 млрд в год, а с принятием соглашения есть перспектива ее роста. Благодаря этому и России, и Ирану станет более выгодно торговать друг с другом. И у нас, и у них есть своя номенклатура товаров, которые за счет зоны свободной торговли станут более конкурентоспособными", - продолжил редактор "Каспийского вестника".

"Также эта ЗСТ поможет развитию транспортного коридора "Север-Юг", так как даст импульс наращиванию грузоперевозок по его маршрутам, включая большее задействование и торгового флота, и железнодорожного сообщения. Коридор "Север-Юг" ведь предполагает не только морское сообщение России с Ираном, но и железнодорожные и автомобильные перевозки по берегам Каспийского моря. Так что экономические выгоды ЗСТ получат все участники этого соглашения", - подчеркнул Владислав Кондратьев.

При этом до какой-либо интеграции Ирана в ЕАЭС пока далеко. "Чтобы стать полноправным членом ЕАЭС, Ирану придется преодолеть огромный путь, и у нас нет сведений, что иранское руководство в целом ставит перед собой такую задачу. Для членства в Евразийском союзе в первую очередь нужна политическая воля Тегерана, затем большая техническая работа", - заключил эксперт.