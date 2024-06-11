Иран согласился на ЗСТ с ЕАЭС

Спустя полгода Иран одобрил организацию зоны свободной торговли со странами Евразийского экономического союза – соглашение затронет товары, производящиеся на их территории и поможет дальнейшему углублению экономических связей.

Соглашение об организации зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном получило одобрение Кабинета министров республики, объявил Али Бахадори Джахроми – официальный представитель исполнительной власти ИРИ.

Ранее данное соглашение ратифицировала российская сторона, а также другие члены ЕАЭС, в том числе Армения.

Само соглашение было подписано еще в конце прошлого года и имеет цель заменить собой временное соглашение, действующее с 2018 года. Новый документ затрагивает те товары, которые производятся на территории стран – участниц ЕАЭС, от электроаппаратуры до кондитерских изделий.

Ожидается дальнейшее углубление экономических связей между регионами и развитие транспортного коридора "Север-Юг", который в дальнейшем будет способствовать росту туристического потока.

Что изменит ЗСТ?

Заведующая сектором Ирана Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Нина Мамедова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие новшества в экономические отношения Ирана с ЕАЭС привнесет зона свободной торговли.

"Мы договариваемся о единых тарифах и об их снижении. В России это уже происходит, и мы давно ведем переговоры по этому поводу. Думаю, что для Ирана, особенно в ситуации, когда он находится под санкциями, очень выгодно соглашение о зоне свободной торговле. Неспроста не только у нас, но и в самом Иране проходят постоянно на разных уровнях совещания о том, что получает Иран и для чего ему нужна зона свободной торговли с ЕАЭС. Иран получает огромный российский рынок, и единственное, о чем нужно договориться – о возможных тарифах и об исключениях из них", - прежде всего сказала она.

"Для Ирана это непростой вопрос, так как в стране есть несколько валютных курсов. Из-за этого очень сложно вести торговые операции, ведь часть компаний принадлежит государству, а другие не связаны с госуправлением, полностью частные. Многие из компаний, связанных с государством, имеют право на льготы по валютному курсу. Тем не менее, Иран очень рад, что зона организована и будет работать. В московских магазинах фрукты и овощи из Ирана уже заметны, иранская продукция вносит разнообразие на российский внутренний рынок и делает его гораздо шире. То же самое для Ирана: республике очень важно сейчас, куда, как и на каких условиях продавать товары. Российский рынок такие возможности вполне может увеличить", - подчеркнула Нина Мамедова.

"Стоит отметить, что большая часть российско-иранского товарооборота – это продовольственные товары, как с российской, так и с иранской стороны. При этом в последние два года, если рассмотреть структуру товарооборота Ирана и стран ЕАЭС, мы увидим, что республика очень быстро увеличивает долю промышленных товаров. Особенно это наглядно на ирано-российских отношениях. Нам это тоже выгодно, а зона свободной торговли позволит нам гораздо проще обмениваться различного вида продукцией", - отметила востоковед.

"Также это соглашение дает возможность более активно создавать совместные предприятия. И это уже происходит. Особенно в наших свободных зонах, после того как Иран присоединился к зоне свободной торговли, увеличилось присутствие иранских компаний – в Елабуге, в Татарстане, в Астрахани и в других местах", - добавила Нина Мамедова.