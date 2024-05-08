Вестник Кавказа

В Турции наблюдаются обильные снегопады

В Турции наблюдаются обильные снегопады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турцию засыпало снегом. Сугробы образовались в горах Трабзона, Ризе и других черноморских районов. Дороги расчищает спецтехника.

Мощный снегопад накрыл Турцию, работы по расчистке дорог ведутся в круглосуточном режиме.

Пышные сугробы лежат в горных районах на севере Турции - в провинциях Трабзон, Ризе, Артвин, Гиресун, Орду. Жителей черноморского региона Турции просят воздержаться от поездок в горы.

Спецтехника занимается расчисткой автодорог, особое внимание уделено дорогам к школам и больницам.

По сообщениям местных властей, ситуация находится на контроле.

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