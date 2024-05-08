В Турции наблюдаются обильные снегопады

Турцию засыпало снегом. Сугробы образовались в горах Трабзона, Ризе и других черноморских районов. Дороги расчищает спецтехника.
Мощный снегопад накрыл Турцию, работы по расчистке дорог ведутся в круглосуточном режиме.
Пышные сугробы лежат в горных районах на севере Турции - в провинциях Трабзон, Ризе, Артвин, Гиресун, Орду. Жителей черноморского региона Турции просят воздержаться от поездок в горы.
Спецтехника занимается расчисткой автодорог, особое внимание уделено дорогам к школам и больницам.
По сообщениям местных властей, ситуация находится на контроле.