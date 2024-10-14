Вестник Кавказа

Снег выпал в высокогорном селе в Абхазии

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Холод в Абхазии принес за собой еще один снегопад: в этот раз он пошел в селе Ауадхара Гудаутского района.

Первый снег заметили в селе Ауадхара в Гудаутском районе Абхазии, поделился главный лесничий Рицинского нацпарка Тенгиз Джергения.

«Небольшие снежные осадки были еще вчера вечером. Сегодня с семи утра начался снег, он покрыл землю, но быстро растаял. Сейчас снова пошел мокрый снег»

- Тенгиз Джергения

Он передал, что снег уже лежит на вершинах Пыв и Студенческая поляна.

Непогода в районе не помешала движению автотранспорта, добавил лесничий в разговоре со Sputnik Абхазия.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1000 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Абхазия закроет границу до 30 октября

Абхазия закроет границу до 30 октября

Снег выпал на границе России и Абхазии

Снег выпал на границе России и Абхазии

Абхазия вводит ежедневные отключения электричества с 1 ноября

Абхазия вводит ежедневные отключения электричества с 1 ноября

Почему нет воды в Сухуме сегодня?

Почему нет воды в Сухуме сегодня?

Свет дали в Абхазии

Свет дали в Абхазии

Большая часть Абхазии лишилась света

Большая часть Абхазии лишилась света

Часть Сухума останется без воды завтра

Часть Сухума останется без воды завтра

Только один пляж в Абхазии был готов к купальному сезону 2024

Только один пляж в Абхазии был готов к купальному сезону 2024

Фейхоа из Абхазии – таможню РФ прошла первая партия

Фейхоа из Абхазии – таможню РФ прошла первая партия

Абхазию ждет +25 градусов до конца октября

Абхазию ждет +25 градусов до конца октября

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы