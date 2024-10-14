Снег выпал в высокогорном селе в Абхазии

Холод в Абхазии принес за собой еще один снегопад: в этот раз он пошел в селе Ауадхара Гудаутского района.

Первый снег заметили в селе Ауадхара в Гудаутском районе Абхазии, поделился главный лесничий Рицинского нацпарка Тенгиз Джергения.

«Небольшие снежные осадки были еще вчера вечером. Сегодня с семи утра начался снег, он покрыл землю, но быстро растаял. Сейчас снова пошел мокрый снег»

- Тенгиз Джергения

Он передал, что снег уже лежит на вершинах Пыв и Студенческая поляна.

Непогода в районе не помешала движению автотранспорта, добавил лесничий в разговоре со Sputnik Абхазия.