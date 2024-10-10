Вестник Кавказа

Снег выпал на границе России и Абхазии

Белые скалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На КПП на российско-абхазской границе этим утром заметили снег - он припорошил почву. Резкое похолодание остудило воздух почти на 10 градусов.

На Псоу сегодня лежит снег - тонкий снежный покров образовался на почве и крышах.

Согласно видео с камеры, установленной на КПП "Псoу" на российско-абхазской границе, утром 18 октября на границе выпал снег. В дневные часы снежный покров растает, синоптики обещают днем устойчивую плюсовую температуру.

Краснодарский край и соседнюю Абхазию накрыла волна холода, пик похолодания, как ожидается, придется на выходные. Затем температурный режим нормализуется.

Отметим, что на побережье Абхазии снег даже зимой - редкое явление.

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