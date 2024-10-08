Вестник Кавказа

Абхазию ждет +25 градусов до конца октября

Абхазию ждет +25 градусов до конца октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вторую половину октября Абхазию ожидает продолжение лета. В регионе в ближайшие две недели будет теплая погода с дневной температурой до +25°С.

Абхазию ждут по-летнему солнечные дни с 20 октября по 1 ноября, прогрев воздуха в дневное время будет сохраняться в пределах от +20 до +25 градусов, передает сотрудник Госкомитета по экологии Диана Трапш.

Некоторые краткосрочные интервенции осенней погоды Абхазия сможет ощутить в ближайшие дни. С 17 по 19 октября в регионе ожидаются ливни, а также дожди с градом. Первый снегопад в это время пройдет в горной местности. 

А с 20 октября напомнит о себе лето: жители Абхазии смогут наслаждаться солнечным теплом, ясная погода с температурой от +20 градусов продержится до 1 ноября, уточнила Трапш в эфире радио Sputnik.

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