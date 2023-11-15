Вестник Кавказа

Россия и Абхазия обсудили экспорт мандаринов в сезоне 2024-2025

Россия и Абхазия обсудили экспорт мандаринов в сезоне 2024-2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала октября в Россию поступило 120 тонн абхазских мандаринов. Таможенники РФ и Абхазии в начале цитрусового сезона обсудили совместную работу и возможности организации ускоренного прохождения границы.

Подготовку к высокому сезону цитрусовых обсудили накануне таможенные службы России и Абхазии.

На встрече обсуждалась организация таможенного оформления и контроля на госгранице РФ и Абхазии. Стороны сошлись во мнении, что необходимо усиливать взаимодействие приграничных служб, это позволит ускорить процесс прохождения границы грузами.

© Фото: ФТС

Отметим, что сбор мандаринов и других цитрусовых в Абхазии в этом году стартовал рано, к 8 октября на российский рынок было поставлено 25 т абхазских мандаринов, еще через неделю экспорт достиг 120 т.

Урожай в этом сезоне ожидается хороший, около 37 тыс т цитрусовых. На территории Абхазии растут не только мандарины, но и лимоны, и апельсины.

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