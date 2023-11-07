Вестник Кавказа

Ситуация на Кубе не сказалась на отдыхе россиян - АТОР

Вещи у бассейна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отключение электричества на Куба почти не затронуто туристические объекты. Россияне продолжают отдыхать в привычном режиме.

Отели Кубы работают штатно на фоне проблем с электричеством, отдыху россиян ничто не угрожает, проинформировали в АТОР.

В туристических объектах на Куба имеются генераторы, кроме того, многие отели уже штатно получают электроэнергию. Туристы продолжают отдых, рестораны и бары также работают штатно. Единственным неудобством может быть проблема с Wi-Fi, также местами кондиционеры в эти дни работают на пониженных мощностях.

Также на Кубе продолжаются экскурсионные поездки, в целом сфера туризма не пострадала.

"На кубинском направлении возможен кратковременный спад продаж. Но спрос на более дальние даты, включая новогодний период, как ожидается, будет стабильным"

– АТОР

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