Ситуация на Кубе не сказалась на отдыхе россиян - АТОР

Отключение электричества на Куба почти не затронуто туристические объекты. Россияне продолжают отдыхать в привычном режиме.

Отели Кубы работают штатно на фоне проблем с электричеством, отдыху россиян ничто не угрожает, проинформировали в АТОР.

В туристических объектах на Куба имеются генераторы, кроме того, многие отели уже штатно получают электроэнергию. Туристы продолжают отдых, рестораны и бары также работают штатно. Единственным неудобством может быть проблема с Wi-Fi, также местами кондиционеры в эти дни работают на пониженных мощностях.

Также на Кубе продолжаются экскурсионные поездки, в целом сфера туризма не пострадала.

"На кубинском направлении возможен кратковременный спад продаж. Но спрос на более дальние даты, включая новогодний период, как ожидается, будет стабильным"

– АТОР