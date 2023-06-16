Почему на Кубе нет электричества… и всего остального?

Куба в четвертый раз за несколько дней осталась без электричества: на этот раз из-за урагана ”Оскар”, который обрушился на остров. Власти отчаянно пытаются сгенерировать энергию, в том числе за счет остановки производственных мощностей. Расскажем, почему на Кубе проблемы с электричеством и на что вообще живет остров.

Что случилось на Кубе в октябре 2024?

18 октября электрическая сеть Кубы не выдержала нагрузки: страна погрузилась во мрак. Министерство энергетики сообщило, что электростанция, построенная в 1989 году в городе Матансас, вышла из строя. В результате многие предприятия велели своим работникам оставаться дома, а в школах были отменены занятия. В проблемах с электричеством руководство Кубы, в первую очередь, винит США, точнее, санкции введенные против острова свободы, не позволяющие обновлять оборудование, в том числе и электростанции.

Почему Куба до сих пор под санкциями?

Американские санкции против Кубы действуют с начала 1960-х годов. В 2003 году против страны были введены европейские санкции, однако они были отменены в 2008 году. ООН санкции против острова Свободы не вводила, и требует от США отказаться от ограничений в отношении самого большого острова в Карибском море.

Санкции США против Кубы, которые действуют до сих пор, по большому счету, отголосок холодной войны. В период с 1960 по 1964 год Вашингтон заблокировал торговлю между Америкой и Кубой, а также заморозил все кубинские активы, которые находились в США. Сделано это было по двум причинам:

в ответ на победу Кубинской революции в 1959 году, когда к власти пришел социалист Фидель Кастро, фактически ликвидировавший капитализм в стране;

как наказание за то, что Куба разрешила CCCР разместить ядерное оружие на острове в качестве меры противодействия против США. Эта ситуация вошла в историю под названием Карибский кризис 1962 года, и для Кубы она завершилась полным эмбарго со стороны США.

Правительство США необходимость санкций объясняет нарушением прав человека, коммунистическими тенденциями и региональной нестабильностью.

© Фото: commons wikimedia/Photo from the book Pinchuk V. V. "Two hundred days in Latin America" of ISBN 978-5-9909912-0-0

Закон о торговле с врагом

Один из законодательных американских актов, который предусматривает торговые и экономические ограничения в отношении Кубы - Закон о торговле с врагом от 1917 года. Куба стала последней страной, в отношении которой был применен данный закон, ограничивающий отношения не только со стороны США, но и всех международных компаний, владельцами которых являются граждане США.

Что было на Кубе до Фиделя Кастро?

С середины XVI века, когда испанские конкистадоры добрались до острова Кубы, и до начала XX века, страна находилась под влиянием Испании, будучи ее колонией.

До революции, которая привела к власти Фиделя Кастро, с 1902 года Куба де-юре была независимой в рамках договоренностей США и испанским правительством, однако де-факто до 1959 года оставалась американским протекторатом со статусом республики.

Американцы на Кубе построили нефтеперерабатывающие заводы, сахарные фабрики, организовали добычу на рудниках острова. После революции все американские предприятия стоимостью более полутора миллиардов долларов были национализированы кубинским правительством.

Куба и СССР

После введения жесточайших американских санкций главным инвестором и партнером Кубы стал СССР. Советский союз вложил колоссальные $1,7 млрд в развитие производства и промышленности на острове, а ежегодная помощь Москвы оценивалась почти в миллиард долларов. К 1985 году около 70% товарооборота Кубы приходились на СССР: вот почему на Кубе так много советских машин.

Однако к 1990 году отношения между партнерами охладели: в СССР началась перестройка, которую открыто критиковал Фидель Кастро. Михаил Горбачев, в свою очередь, решил пересмотреть отношения с Кубой с тем, чтобы снизить ее зависимость от СССР. С распадом Советского союза к концу 1991 года на Кубе начался экономический кризис, получивший название Особый период и продолжавшийся до 2000 года. В это время ВВП Кубы упал более чем на 35%, а экспорт и импорт - на 80%.

© Фото: commons wikimedia/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Что сейчас происходит на Кубе?

C 2020 года Куба переживает один из самых непростых периодов за последние 30 лет. Страна страдает от инфляции и дефицита, которые в целом обусловлены тремя факторами:

неэффективностью экономической политики государства

последствиями пандемии Covid-19

обозначением страны ”спонсором терроризма” в 2021 году.

Основными торговыми партнерами Кубы стали Китай, Испания и Бразилия. В 2023 году торговый дефицит в стране составил почти $7 млрд. Весной 2024 года на Кубе прошла волна протестов, связанных с дефицитом продуктов питания и отключениями электроэнергии.

В связи с текущими отключениями электроэнергии в стране президент Кубы Мигель Диас-Канель в воскресенье обратился к гражданам, призвав их стойко переносить трудности, дисциплинировано и цивилизованно. В столице государства, Гаване, были организованы дополнительные полицейские патрули. Если в ближайшее время проблемы с электричеством не решатся, скорее всего, остров свободы ожидает очередная волна оттока населения, которое за последние три года упало на миллион человек в связи с массовой эмиграцией.