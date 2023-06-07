Куба намерена стать партнером стран БРИКС

Куба запросила статус страны-партнера БРИКС, направив официальную просьбу об этом президенту России Владимиру Путину – РФ сейчас председательствует в объединении.

Куба намерена принять активное участие в деятельности блока БРИКС - правительство страны официально попросило о присоединении к нему в статусе государства-партнера в письме к российскому лидеру Владимиру Путину, сообщил генеральный директор кубинского МИД по двусторонним вопросам Карлос Перейра в своем блоге в соцсети Х.

"Куба официально обратилась с просьбой о включении ее в БРИКС в качестве "страны-партнера" в письме президенту России Владимиру Путину, который является временным председателем объединения, укрепляющего свои позиции ключевого игрока глобальной геополитики и надежды Глобального Юга"

- Карлос Перейра

Делегация Кубы уже приглашена на саммит БРИКС в Казани, который пройдет в столице Татарстана 22-24 октября - соответствующее приглашение президенту страны Мигелю Диас-Канелю отправил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Напомним, ранее руководитель информационного центра организации в РФ Владимир Кузнецов поведал, что одним из участников казанского саммита БРИКС станет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который возлагает надежды на то, что в рамках саммита в Казани произойдет продвижение реализации договоренностей по устойчивому развитию и безопасности в мире.