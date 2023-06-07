Вестник Кавказа

Куба намерена стать партнером стран БРИКС

Флаги стран БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Куба запросила статус страны-партнера БРИКС, направив официальную просьбу об этом президенту России Владимиру Путину – РФ сейчас председательствует в объединении.

Куба намерена принять активное участие в деятельности блока БРИКС - правительство страны официально попросило о присоединении к нему в статусе государства-партнера в письме к российскому лидеру Владимиру Путину, сообщил генеральный директор кубинского МИД по двусторонним вопросам Карлос Перейра в своем блоге в соцсети Х.

"Куба официально обратилась с просьбой о включении ее в БРИКС в качестве "страны-партнера" в письме президенту России Владимиру Путину, который является временным председателем объединения, укрепляющего свои позиции ключевого игрока глобальной геополитики и надежды Глобального Юга"

- Карлос Перейра

Делегация Кубы уже приглашена на саммит БРИКС в Казани, который пройдет в столице Татарстана 22-24 октября - соответствующее приглашение президенту страны Мигелю Диас-Канелю отправил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Напомним, ранее руководитель информационного центра организации в РФ Владимир Кузнецов поведал, что одним из участников казанского саммита БРИКС станет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который возлагает надежды на то, что в рамках саммита в Казани произойдет продвижение реализации договоренностей по устойчивому развитию и безопасности в мире.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
985 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Названы самые опасные для российских туристов страны

Названы самые опасные для российских туристов страны

Начинается визит в Россию президента Кубы

Начинается визит в Россию президента Кубы

Где работают карты Мир: Турция, Армения, Куба, Беларусь, Узбекистан, Казахстан

Где работают карты Мир: Турция, Армения, Куба, Беларусь, Узбекистан, Казахстан

Президент Кубы принял секретаря СБ России Николая Патрушева

Президент Кубы принял секретаря СБ России Николая Патрушева

Сергей Лавров прилетел в Венесуэлу

Сергей Лавров прилетел в Венесуэлу

Карта &quot;Мир&quot; заработала на Кубе

Карта "Мир" заработала на Кубе

Сборная России сокрушила Кубу в Волгограде

Сборная России сокрушила Кубу в Волгограде

Россия и Куба выяснят отношения в Волгограде

Россия и Куба выяснят отношения в Волгограде

Иран и Куба объединяются в ряде сфер

Иран и Куба объединяются в ряде сфер

Президент Ирана отправится в турне по странам Латинской и Центральной Америки

Президент Ирана отправится в турне по странам Латинской и Центральной Америки

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы