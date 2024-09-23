Вестник Кавказа

Саммит БРИКС в Казани примет генсека ООН

Флаги стран БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Одним из участников саммита БРИКС в Казани станет генеральный секретарь ООН. Мероприятие намечено на 22-24 октября.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш станет одним из участников казанского саммита БРИКС, рассказал руководитель информационного центра организации в РФ Владимир Кузнецов.

«Мне очень приятно быть в Казани, которая вот уже через три недели будет принимать саммит стран БРИКС, где будет в качестве приглашенного лица принимать участие и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш»

- Владимир Кузнецов

Он передал надежды ООН о том, что в рамках саммита в Казани произойдет продвижение реализации договоренностей по устойчивому развитию и безопасности в мире.

Напомним, что саммит БРИКС пройдет 22-24 октября. Его примет столица Татарстана.

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