В Абхазии будут собирать данные о лавинах в Рицинском нацпарке

До конца года в горах Абхазии появятся приборы для измерения снежного покрова и сбора информации о лавинах. В будущем вероятность схода лавин в районе Рицы научатся предсказывать.

Горная Ауадхара в Абхазии до конца 2024 года обзаведется специальным датчиком, который позволит получать информацию о сошедших лавинах.

Первый тестовый снегомерный датчик планируют установить на метеоплощадке на высоте 1500 метров над уровнем моря. В будущем в работу по сбору информации о лавинах будет включен ИИ, это позволит составлять прогнозы по лавинам.

Принцип работы датчика в том, что он оценивает высоту снега, фиксирует ее изменения, замеряет уровень влажности и температуру в толще снега и на поверхности.

Первый датчик появится на Ауадхаре, всего в Рицинском нацпарке планируется установить десятки таких приборов - на территории парка имеется несколько десятков лавиноопасных участков, поделился старший научный сотрудник Рицинского парка Тимур Тванба.