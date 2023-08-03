Вестник Кавказа

В Абхазии для посещения открылась горная Ауадхара

Горная река
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горное село, известное источниками минеральной воды, расположенное в районе Рицинского нацпарка в Абхазии, открылось для посещения. Ранее дорога была заблокировала оползнями и снегом.

В Абхазии туристы снова могут подниматься в Ауадхару, красивое горное село на территории заповедника.

Главный лесничий Рицинского нацпарка Тенгиз Джергения сообщил о работах по расчистке дорог.

"Мы эту работу не заканчиваем и местами продолжаем, но транспорт проезжает туда без проблем. Конечно, желательно, чтобы это были автомобили с повышенной проходимостью"

– лесничий

Аудхара находится в Гудаутском районе и в советское время была известным бальнеологическим курортом. Село находится на высоте 1,6 тыс м и славится минеральными водами. В Аудхаре работает пансионат, включающий несколько коттеджей.

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