Водопад влюбленных над озером Рица: самое романтичное место в Абхазии

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Экскурсия на Рицу в Абхазии обычно включает посещение множества водопадов. Один из них – водопад влюбленных, который называют также водопад всех влюбленных, или Молочный водопад. Чем примечателен водопад влюбленных, какие легенды с ним связаны, где он находится и как до него добраться?

Водопад влюбленных, или водопад всех влюбленных, расположенный по дороге на озеро Рица, – не только одна из самых красивых, но и, возможно, самая романтичная достопримечательность в Абхазии. Считается что если двое влюбленных посетят его, то они будут жить долго и счастливо.

Так что турист сможет отсюда увезти домой не только незабываемые воспоминания о бурлящей воде, скалах и уютной смотровой площадке, украшенной цветными ленточками, но душевное умиротворение, которое может остаться с ним на всю жизнь.

А еще гости и местные жители набирают из водопада свежую, богатую минералами воду. Самые смелые поднимаются на вершину скалы, чтобы добраться до верхних каскадов.

Молочный водопад

Другое название этого места – Молочный водопад – связано с его возникновением. Водопад берет начало в высокогорной реке Водопадная, которая вытекает из ледников горы Ацетук. Поэтому вода здесь всегда очень холодная, и у водопада достаточно свежо. Проходя через каменные острые уступы, вода с шумом взбивается в белую пену, так что кажется, будто по скалам стекает парное молоко с пузырьками.

дзен-канал “Наш балаган”

Смотровая площадка

Смотровую площадку у водопада обустроили для туристов. На ней можно сделать красивое фото и загадать желание. А чтобы оно сбылось, надо привязать ленточку к перилам – если, конечно, сможете найти свободное место. Ленточки продаются прямо у водопада.

Тарзанка

У водопада влюбленных специально для туристов устроен зиплайн, который здесь называют тарзанка. Желающие получить порцию адреналина могут пролететь над водопадом, чтобы почувствовать себя птицей и насладиться красотой места сверху.

Легенды о водопаде всех влюбленных

Неудивительно, что Молочный водопад окутан множеством легенд.

Одна из них объясняет сразу оба названия водопада. Когда-то неподалеку жила юная девушка. Увы, она не отличалась привлекательной внешностью и никак не могла выйти замуж. Соседи посоветовали ей умываться молоком, однако у нее совсем не было денег, и позволить себе покупать молоко она могла. Тогда девушка стала каждый день ходить к Молочному водопаду и умываться его водой.

Однажды у водопада ее заметил молодой юноша. Он полюбил девушку и стал тайком приходить сюда в то же время, что и она. Наконец героиня заметила парня, смутилась, испугалась и хотела убежать. Но юный джигит догнал ее, и, не раздумывая, предложил ей руку и сердце. С тех пор вода в этом месте считается исцеляющей, приносящей красоту и молодость.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Есть у Молочного водопада и другая легенда, которая рассказывает об истории появления у него такого названия. Согласно ей, местные жители разводили здесь коров и коз, из молока которых они делали сыр, а ненужные остатки выливали в реку возле водопада – именно поэтому вода и приобрела такой молочный цвет.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще одно предание повествует о человеческой жадности. Один старик возвращался домой с охоты. У водопада он сделал привал, попил воды, отдохнул и снова отправился в путь. Придя домой, он позвал жену, чтобы та открыла ему. Однако старуха не узнала его, ведь благодаря волшебной воде водопада он превратился в прекрасного молодого человека. Тогда женщина решила сама сходить к водопаду, чтобы к ней, как и к ее старику, вернулась молодость. Ушла, и все не возвращается. Не выдержал муж и отправился за ней к водопаду. Приходит – а там лежит младенец, в которого превратилась его жена...

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится Молочный водопад?

Водопад всех влюбленных находится на территории Рицинского национального парка, в Гудаутском районе Абхазии, выше озера Рица, у села Ауадхара. Координаты места – 43.484012, 40.558878.

Как добраться до водопада влюбленных?

Дорога до водопада совпадает с обычным маршрутом на озеро Рица. С Сухумского шоссе у села Бзыбта надо повернуть на трассу А-309 (поворот на Рицу) и проехать по ней чуть более 40 км. В конце пути дорога уходит направо, огибает Рицу и затем подходит к реке Водопадная. Оттуда надо будет пройти пешком примерно полтора километра.

Невероятные виды, свежий горный влажный воздух, белейшая пенящаяся вода... Все это – водопад влюбленных. Думаю, каждый хоть раз в жизни должен побывать здесь и загадать желание вместе со своей второй половинкой.