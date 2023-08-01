Юпшарский каньон в Абхазии: где находится знаменитый Каменный мешок?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Юпшарский каньон – это одна из достопримечательностей Абхазии, которые обязательно стоит посетить. Расскажем, где находится и как образовался Каменный мешок, добраться к которому можно по пути на озеро Рица.

По дороге на озеро Рица – одну из главных абхазских достопримечательностей – встречается очень много интересных мест. Например, можно порадовать себя дегустацией меда и вина (конечно, если вы не за рулем!), заехать на Гегский водопад, полюбоваться Голубым озером, поисследовать руины Бзыбского храма, набрать воды в минеральных источниках Ауадхары… Но избежать знакомства с Каменным мешком точно не получится!

Каменный мешок – что это такое?

Так туристам представляют Юпшарский каньон – крайне живописное место с отвесными скалами. Внизу каньона расстилается дорога, которая как раз таки ведет к Рице.

Ущелье образовалось после землетрясения, а сейчас уже поросло вековыми растениями: скалы пропускают мало солнечного света, а в одном месте – в “Юпшарских воротах” – расстояние между ними не больше 20 м. Поэтому флора Каменного мешка состоит из тенелюбивых и стойких культур:

плющей,

мхов, свисающих целыми лентами,

самшитов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Внимание! Так как лишь небольшое количество солнечных лучей проникают через тонкую полоску неба, которую видно со дна каньона, советуем прихватить теплые вещи, чтобы не замерзнуть! Не забывайте также, что рядом течет горная река – Юпшара. Летом ее температура не превышает 14 градусов, так что от нее будет веять дополнительным холодом.

Кстати, именно этой реке люди обязаны существованием каньона – она размыла расщелину, образовавшуюся после тектонических движений, и “протоптала” дорогу, по которой теперь ездят сотни туристов.

Почему Юпшарский каньон называют Каменным мешком?

Такое название каньон получил из-за того, что, когда посетители, находясь на дне каньона, смотрят вверх, они видят не бескрайний голубой простор, а лишь небольшой кусок неба. У человека создается ощущение, что он сидит в мешке.

Это – еще одно напоминание неприрученной абхазской природы о том, что человек – мал, а мир – огромен. Такие места правда захватывают дух!

Легенда про Юпшарский каньон

О настоящих причинах возникновении каньона мы рассказали выше. Конечно, существует и трагичная легенда о том, как появился Юпшарский каньон – она связана с озером Рица.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Говорят, что давным-давно в этих местах не было гор, а была долина, по которой протекала река. Здесь жила прекрасная Рица и три ее брата – Агепста, Ацетука и Пшегишха. Рица пасла скот на берегах реки, а ее братья охотились.

Однажды мужчины ушли на охоту так далеко, что их не было два дня. Сестра ждала их и, соскучившись, пела песни, глядя на дорогу.

Заслышав ее прекрасный голос и увидев ее саму, лесные разбойники Гега и Юпшара решили похитить Рицу. Юпшара украл девушку и поскакал с ней по долине, Гега прикрывал его. Однако братья были уже недалеко и расслышали зов Рицы о помощи. Пшегишха кинул в Юпшару и Гегу свой меч, но попал не в разбойников, а в русло реки и перекрыл его, так что река превратилась в озеро.

В этот момент Рица вырвалась от разбойников, но упала в только что возникшее озеро и утонула.

Омраченный горем, Пшегишха схватил разбойника Юпшару и кинул его в озеро. Но вода не приняла преступника и выбросила его на сушу, а потом понесла в море. Гега побежал за ним, но не смог его спасти и присоединился к нему. Так и возникли реки Юпшара и Гега

Братья Рицы же превратились в горы, которые и по сей день стоят над озером, охраняя покой сестры.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поездка в Каменный мешок – что надо знать?

Выберите одежду, подходящую для горных прогулок. Даже если не планируете взбираться на скалы, лучше надеть нескользкую обувь закрытого типа. Возьмите теплую одежду про запас.

Относитесь к памятнику природы с уважением. Не оставляйте после себя мусор, аккуратно обращайтесь с природой. Если появится соблазн привести домой веточку самшита или эвкалипта, помните, что эти растения вывозить из Абхазии нельзя – вас даже могут оштрафовать.

Осторожно относитесь к людям, которые предлагают вам с чем-то сфотографироваться (будь то животное, памятник или что-то из народной культуры) – скорее всего, потом они потребуют деньги.

Не забывайте, что вы находитесь в горах, где возможны непредсказуемые ситуации. Так что, если планируете посещение Юпшарского каньона, обзаведитесь страховкой и изучите, как правильно вести себя в условиях камнепада.

Наталья Филатова, Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Как добраться до Юпшарского каньона?

От Гагры до Рицы устраиваются экскурсии – их проводят и туристические компании, и частники на джипах.

Если решите добираться самостоятельно, на собственной или арендованной машине, то вот маршрут:

от Гагры поезжайте по Сухумскому шоссе, двигаясь в юго-восточную сторону,

на развязке поверните направо на трассу А-390 – поворот на Рицу,

двигайтесь по ней около 30 км.