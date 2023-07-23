Бзыбский храм в Абхазии: 6 причин посетить руины древней базилики

Храм в селе Бзыбта – одна из самых аутентичных достопримечательностей Абхазии. Посетить его можно по пути к озеру Рица. Расскажем, когда построили Бзыбский храм и Бзыбскую крепость, как до них добраться и о недостроенном мосте через Бзыбь.

По дороге к озеру Рица – настоящей горной жемчужине Абхазии – встречается множество достопримечательностей. Некоторые из них как бы скрываются от глаз обычных туристов. Одна из таких точек – Бзыбский храм в поселке Бзыбта.

Полуразрушенный средневековый храм находится на холме немного в стороне от дороги, экскурсионные автобусы там не останавливаются. А зря, ведь Бзыбский храм - это совершенно особое место, где слились величественность природы, дыхание истории и атмосфера духа.

Бзыбский храм: прикосновение к древней истории

Если вы увлекаетесь археологией или историей искусств, вам точно будет интересно посетить эту базилику – ведь это один из немногих оставшихся в Абхазии настоящий охраняемый памятник культуры.

Более того, на самом деле, кроме Бзыбского храма, построенного в IX-X веках н.э., на скале есть и Бзыбская крепость, однако она, в отличие от церкви, сохранилась очень плохо.

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У превращения крепости и храма в руины, помимо естественной причины – почтенного возраста – есть и объяснение, связанное с неразумной деятельностью человека. Перед Первой мировой войной было решено построить железнодорожный мост через реку Бзыбь. Работы начались, и в качестве материала для подпорок строители использовали каменные блоки храма, буквально разбирая его. Вот откуда взялись загадочные башни, находящиеся неподалеку от базилики.

Несмотря на то, что фактура построений похожа, возраст этих сооружений разный – пусть и не в своем идеальном виде, но все-таки они переносят нас на многие годы назад, в две разные эпохи: к мистической святости средних веков и к максимально рациональному началу XX века, когда люди, воодушевленные мощью прогресса, считали, что могут покорить природу и дух.

Кстати, мост так и не построили, храм же оставили в "разобранном" состоянии.

Панорама от Бзыбского храма

С высоты Бзыбского храма открывается прекрасный панорамный вид. Можно полюбоваться на реку Бзыбь, самый большой ипподром Абхазии в селе Бзыпта и на живописные домики в самом селе.

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Цена вопроса

Посещение Бзыбского храма не ударит по кошельку туриста.

В несезон (октябрь-апрель) вход бесплатный.

В более жаркое туристическое время побывать в Бзыбском храме можно всего за 50 рублей.

Внезапный экскурсовод

Если повезет, вам встретится местный житель, следящий за порядком на территории храма. По его словам, его семья уже несколько поколений следит за святыней: они берегут ее от вандалов, не дают расти плющу, который разрушает стены.

Если отнесетесь к святыне с уважением – не будете пытаться залезть на руины и осквернять храм, – то подружитесь с ним, и он проведет вам небольшую экскурсию, а может быть, выкажет знаменитое кавказское гостеприимство и чем-нибудь угостит!

Бзыбский храм: энергия места

После посещения Бзыбского храма туристы оставляют восторженные отзывы. Многие говорят, что это "место заряжает энергией", оказывает на них медитативный эффект.

“Как бы странно это ни звучало, здесь замедляется время и не хочется спешить. Понимаешь, насколько суета ничтожна. Так что советую посетить это место именно тем, кто ценит духовное, а не просто обзорный вид сверху”.

– отзыв

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нетронутая природа

Как и любое место в Абхазии, скала, где расположен Бзыбский храм, поражает красотой растений, прихотливо цветущих без вмешательства человека.

Например, здесь можно увидеть целые заросли морозника кавказского. Нежный цветок занесен в Красную книгу. Некоторые считают его целебным и собирают, чтобы использовать как лекарство. Однако предупреждаем – на самом деле это растение ядовитое, так что лучше просто любоваться им со стороны.

Как добраться до Бзыбского храма

Попасть в Бзыбский храм просто. Можно сделать это на машине или на общественном транспорте.

На машине: ехать надо по Сухумскому шоссе, храм находится сразу после поворота на Рицу. Сначала проезжаете поворот на Пицунду, потом надпись "Ипподром" и поворачиваете направо. Там будет небольшая развязка, после которой через 2 км по левую сторону дороги будет расположен Бзыбский храм.

На общественном транспорте: сесть на любой автобус в сторону Сухума. Ваша остановка - "Бзыпта". От нее надо пройти полчаса пешком.

Обратите внимание: храм стоит на горе, подняться к нему можно по лестнице. Но будьте осторожны! Лестница крутая и старая, и, если боитесь высоты, наверх идти не стоит. Кроме того, лучше не подниматься на холм с детьми и пожилыми людьми – ступеньки шатаются и выглядят ненадежно.

Где поесть в поселке Бзыпта после долгой прогулки?

Сайт президента Абхазии

Через дорогу от холма есть традиционное кафе апацха. Апацха – это абхазская четырехугольная плетеная постройка. В ней обычно готовят еду и принимают гостей.

Здесь вы сможете попробовать блюда традиционной абхазской кухни: например, кукурузную кашу мамалыга с копченым сыром сулугуни, копченое мясо и суп харчо.

Главное фото: Николай Семёнов, Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.