Заброшенная станция в Абхазии: Псырцха - место притяжения тайн

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одна из самых популярных достопримечательностей Абхазии, которую обязательно нужно посмотреть, находится в Новом Афоне. Это заброшенная железнодорожная платформа "Псырцха".

Заброшенная железнодорожная станция с изящной, но разрушающейся от времени лепниной, мрачный туннель, дальний конец которого теряется в темноте, и магическая звезда в центре станции на полу. Похоже на место действия сериала "Сверхъестественное", не правда ли?

Но такая станция действительно существует - в Абхазии, в городе Новый Афон. Неудивительно, что это место окутано множеством легенд и даже тайн.

История станции Псырцха

Станция начала принимать пассажиров в 1944 году и называлась "Дача", так как неподалеку находилась дача Сталина - сейчас она доступна для туристов.

Через некоторое время станция была переименована в "Агараки". Под вторым именем она продолжала свое существование еще 16 лет, пока в 1967 году ее не решили снова переименовать. Следующее название станции - "Псырцха" - было заимствованно у протекавшей рядом реки. Красиво звучащее слово переводится с абхазского языка как "пихтовый родник".

В 1992 году станция прекратила работу из-за боевых действий, но уже через год поезда снова начали курсировать между Псоу и Сухумом. В 2000-х годах маршрут поездов, проезжавших станцию "Псырцха", то удлиняли до Адлера, то снова укорачивали. Все же в 2009 году станция перестала использоваться по назначению, став зато замечательной достопримечательностью, привлекающей множество туристов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Архитектура

Станция отличается необычной архитектурой: павильон-беседка имеет форму восьмиугольника и буквально парит над рекой. Удивительное здание было построено известным архитектором Георгием Лежава, работавшим и над несостоявшимся проектом Дворца советов. Раньше в павильоне располагались билетные кассы и места ожидания для пассажиров.

Необычно оформлена и платформа. Фонари станции похожи на каменные деревья, а изящная ограда образует одно целое со скамейками. Кстати, на ограду влюбленные вешают памятные замочки.

Сама платформа не очень длинная и с обеих сторон ограниченна туннелями заброшенного вида.

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Нотки мистики

Многим наверняка хотелось хотя бы раз почувствовать себя героем фильма, связанного с волшебным миром. Возможно, именно в Новом Афоне вы откроете для себя новую платформу 9 и 3/4.

Окунуться в мистическую атмосферу станции "Псырцха" можно в павильоне. Особенно к мыслям о таинственном располагает переплетенная семиконечная звезда на полу в центре вокзала.

О значении этого символа среди любителей мистики ходит множество догадок. Например, говорят, что семь лучей символизируют семь дней недели и семь видимых глазу небесных тел (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн). Во многих культурах мира число 7 считается счастливым.

Впрочем, стоит отметить, что семиконечная звезда - это весьма распространенный геральдический символ в грузинской культуре.

Потолок павильона украшен в виде восьмиугольника - а восьмерку многие считают символом гармонии и бесконечности.

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Удивительно, но настраивают на мистический лад даже выбитые окна и давно не крашенные стены.

Безопасность

Погружаясь в мечты, не забывайте о безопасности.

Рядом со звездой на полу находится технический колодец, в который иногда падают задумавшиеся туристы.

На таинственные туннели лучше смотреть (и фотографировать) со стороны: станция закрыта, но железная дорога работает, и время от времени мимо станции проносятся поезда.

Как добраться до станции "Псырцха"?

Попасть на станцию можно несколькими путями - все они пешие.

В первом случае можно по тропе пройти вдоль Новоафонского водопада - кстати, искусственного происхождения, - и одной из первых гидроэлектростанций Кавказа, восстановленной в 2012 году.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Второй маршрут проходит через пешеходный мост через реку, соединенный с автомобильным туннелем.

Третий вариант - полноценная прогулка. После того, как осмотрите станцию, можете перейти пути со стороны западного туннеля и попасть на тропу, ведущую к гроту Симона Кананита - здесь жил один из апостолов Иисусу Христа, принесший в Абхазию православие.