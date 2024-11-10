Тысячи российских туристов отдыхают в Абхазии сейчас

На сегодняшний день на отдыхе в Абхазии находятся порядка 8 тыс россиян. Больше половины – путешественники, не состоящие в группе. Ранее российских туристов просили отказаться от путешествий в республику.

Около 8 тыс граждан России отдыхает в Абхазии на данный момент, из них большая часть – независимые туристы, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«По нашим оценкам, сейчас в Абхазии находятся около восьми тысяч российских туристов, из них более половины – самостоятельные»

- Майя Ломидзе

Ранее Минэкономразвития РФ посоветовала путешественником отказаться от поездок в Абхазию, а туроператорам рекомендовала приостановить продажу и реализацию туров в республику. Также они просили компании не накладывать штрафы за отказ от поездок. С подобным заявлением выступили в российском МИД.