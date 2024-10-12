Вестник Кавказа

О спокойной обстановке на курортах Абхазии рассказали туроператоры

Гагра
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Беспорядки в Абхазии не влияют на отдых в курортных местах республики. Причина – протесты происходят в Сухуме, а не в Пицунде и Гагре, где находится большинство туристов.

Обстановка в Абхазии на сегодняшний день для туристов спокойная, отметил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

«Досрочных выездов нет, поскольку основные курорты для россиян - Гагра и Пицунда - довольно далеко от Сухума. Ситуация в курортных местах спокойная. Туристы могут свободно покинуть свои отели, выехать в Россию. Дороги свободны»

- Сергей Ромашкин

Он передал, что туроператоры начали замечать волну отмен туров в Абхазию. Представитель АТОР прогнозируют, что пик отказов от путевок начнется в конце недели, когда туристы смогут оценить ситуацию и принять взвешенное решение.

Часть путешественников воспользуется советами МИД и Минэкономразвития РФ и покинет Абхазию. Туроператоры тоже начали следовать рекомендациям ведомств и прекратили продажи туров в республику, новых бронирований также не наблюдается, добавил Сергей Ромашкин в разговоре с изданием ТАСС.

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