Турция не будет принимать умершего Гюлена

В Анкаре заявили, что в Турции нет места, чтобы захоронить Фетхуллаха Гюлена. Руководитель FETO скончался 20 октября в США.

Глава Партии националистического движения Девлет Бахчели заявил, что умерший на днях руководитель террористической организации FETO Фетхуллах Гюлен не будет похоронен в Турции.

Он заявил, что в республике нет места чтобы захоронить скончавшегося религиозного проповедника. Бахчели пожелал Гюлену «вечно гореть в аду».

«Я желаю, чтобы он вечно горел в аду. В Турции нет места, где можно было бы похоронить этого террориста. Там, где он проявлял враждебность к Турции, там он и должен гнить»

- Девлет Бахчели

Помимо этого, официальный представитель партии Справедливости и развития Омер Челик сказал, что для захоронения Гюлена нет места. Он назвал его главарем террористов и человеком без гражданства.

Напомним, Гюлен скончался 20 октября в США. Власти Турции обвиняли его в попытке совершить государственный переворот в 2016 году. Он жил в Штатах с 1999 года.