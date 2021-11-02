Вестник Кавказа

Турция не будет принимать умершего Гюлена

Вид на Стамбул с турецким флагом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Анкаре заявили, что в Турции нет места, чтобы захоронить Фетхуллаха Гюлена. Руководитель FETO скончался 20 октября в США.

Глава Партии националистического движения Девлет Бахчели заявил, что умерший на днях руководитель террористической организации FETO Фетхуллах Гюлен не будет похоронен в Турции.

Он заявил, что в республике нет места чтобы захоронить скончавшегося религиозного проповедника. Бахчели пожелал Гюлену «вечно гореть в аду».

«Я желаю, чтобы он вечно горел в аду. В Турции нет места, где можно было бы похоронить этого террориста. Там, где он проявлял враждебность к Турции, там он и должен гнить»

- Девлет Бахчели

Помимо этого, официальный представитель партии Справедливости и развития Омер Челик сказал, что для захоронения Гюлена нет места. Он назвал его главарем террористов и человеком без гражданства.

Напомним, Гюлен скончался 20 октября в США. Власти Турции обвиняли его в попытке совершить государственный переворот в 2016 году. Он жил в Штатах с 1999 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
685 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Главный противник Эрдогана умер в США

Главный противник Эрдогана умер в США

Кто хотел свергнуть президента Турции? | Алексей Наумов. Разбор.

Кто хотел свергнуть президента Турции? | Алексей Наумов. Разбор.

В Турции заявили, что приказ о теракте в Стамбуле был отдан из Вашингтона

В Турции заявили, что приказ о теракте в Стамбуле был отдан из Вашингтона

Эрдоган раскритиковал Байдена за то, что он прячет Гюлена

Эрдоган раскритиковал Байдена за то, что он прячет Гюлена

Эрдоган: Турция ждет от США сотрудничества в борьбе с терроризмом

Эрдоган: Турция ждет от США сотрудничества в борьбе с терроризмом

СМИ: в Турции арестуют еще 60 подозреваемых в подготовке путча

СМИ: в Турции арестуют еще 60 подозреваемых в подготовке путча

СМИ: в Турции по подозрению в связях с FETO задержали более 50 человек

СМИ: в Турции по подозрению в связях с FETO задержали более 50 человек

В Турции прошла глобальная облава на агентов FETO

В Турции прошла глобальная облава на агентов FETO

В Турции проверяют информацию о смерти проповедника Гюлена

В Турции проверяют информацию о смерти проповедника Гюлена

За что в Турции любят Мерекль, а за что недолюбливают

За что в Турции любят Мерекль, а за что недолюбливают

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы