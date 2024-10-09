Вестник Кавказа

Президент Азербайджана утвердил соглашения с Россией

Президент Азербайджана утвердил соглашения с Россией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев сегодня подписал указы, которыми глава государства утвердил два соглашения, заключенные ранее с Россией. Одно касается пищевой безопасности, второе – сотрудничества в области медицины.

Два соглашения между Россией и Азербайджаном утвердил сегодня своими указами президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства подписал указ об утверждении Соглашения о сотрудничестве в области безопасности пищевой продукции, которое было заключено Агентством пищевой безопасности Азербайджана и Роспотребнадзором 19 августа нынешнего года.

Еще одно соглашение было подписано в тот же день между Правительством Азербайджана и Правительством РФ. Оно касается сотрудничества в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки.

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