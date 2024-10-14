Вестник Кавказа

Россия стала самым популярным направлением для рейсов из Азербайджана

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Самолеты из Азербайджана чаще всего летали в Россию в этом году. В тройке также Турция и ОАЭ.

За первые девять месяцев этого года Россия стала самым популярным направлением для рейсов из Азербайджана, сообщили в Государственном агентства по туризму республики. 

В Россию самолеты из Азербайджана вылетели более 5,8 тыс раз. Также популярным направлением является Турция, которая приняла чуть более 4,5 тыс рейсов из закавказской республики. В ОАЭ самолеты из республики вылетели 2,3 тыс раз. 

Всего самолеты из Азербайджана поднялись в воздух более 20 тыс раз в этом году, пассажиры были доставлены в 41 страну. По общему количеству рейсов год пока складывается успешно для пассажирских авиаперевозок страны: рост составил почти 20% по сравнению с прошлогодними показателями с января по сентябрь.

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