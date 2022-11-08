Вестник Кавказа

Азербайджан вошел в газовый проект в турецкой Фракии

Азербайджан вошел в газовый проект в турецкой Фракии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанская GL Group вошла в канадский проект на газовом месторождении в Турции. Компания приобрела 25% акций проекта, реализуемого во Фракии.

Разработкой газа в Турции займется азербайджанская GL Group. Компания стала международным игроком, присоединившись к проекту во Фракии.

В проект по разработке газового месторождения в турецкой Фракии вошла первая группа частных энергетических компаний Азербайджана - GL Group.

GL Group присоединилась к газовому проекту, купив 25% акций - до этого 100% акций принадлежали канадской компании Gazelle Energy Limited. Речь идет о проекте по газовой разработке на блоке F17-B4 в бассейне Фракия в Турции. На данный момент запасы газа на блоке оцениваются в 65 млрд куб футов, специалисты видят потенциал для роста проекта.

GL Group вышла на мировой энергетический рынок, присоединившись к проекту в Турции. Представители GL Group войдут в совет директоров Gazelle Energy.

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