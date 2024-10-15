Высокий турпоток на Кавказе оценили в Госдуме

В Госдуме заявили о росте туристического потока на Северном Кавказе. При этом зафиксировано замедление увеличения турпотока в Сочи.

Замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической отрасли рассказала о росте туристического потока в республиках Северного Кавказа.

Член российского парламента отметила, что туристический поток в этом летнем сезоне нарастили Дагестан, Северная Осетия, а также Чеченская Республика.

Помимо этого, она сообщила об увеличении количества туристов в Калужской и Рязанской областях, Якутии и Республике Тыва.

При этом парламентарий заявила, что рост туристического потока в Сочи замедлился, что зафиксировано туроператорами. В то же время, Кубань остается в лидерах по посещаемости.