Россиян привлекли санатории Дагестана

Туристы провели более 1,2 млн ночей с января по август в Дагестане. Республика вошла в топ-3 по данному показателю на Северном Кавказе.

Российские туристы заинтересовали дагестанские санатории, к такому выводу пришел портал бронирования «Санатории-России.рф» по итогам турпотока за 8 месяцев текущего года.

Эксперты заявили, что путешественники за это время провели в Дагестане более 1,2 млн ночей, из них 289 тыс — в санаториях республики. По этому показателю регион стал третьим в СКФО.

Стоит добавить, что в санаториях Северного Кавказа отдыхающие провели свыше 6,6 млн ночей.