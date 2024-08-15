Вестник Кавказа

Россиян привлекли санатории Дагестана

Бассейн в санатории
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Туристы провели более 1,2 млн ночей с января по август в Дагестане. Республика вошла в топ-3 по данному показателю на Северном Кавказе.

Российские туристы заинтересовали дагестанские санатории, к такому выводу пришел портал бронирования «Санатории-России.рф» по итогам турпотока за 8 месяцев текущего года.

Эксперты заявили, что путешественники за это время провели в Дагестане более 1,2 млн ночей, из них 289 тыс — в санаториях республики. По этому показателю регион стал третьим в СКФО.

Стоит добавить, что в санаториях Северного Кавказа отдыхающие провели свыше 6,6 млн ночей.

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