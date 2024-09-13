Пашинян на Евразийском экономическом форуме: ни слова о политике

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня выступил на Евразийском экономическом форуме. Свое выступление он посвятил цифровизации документооборота между странами ЕАЭС. При этом глава правительства ни словом не обмолвился об антироссийской политике и развороте на запад, которые последовательно реализует Ереван.

Армянский премьер Никол Пашинян выступил на пленарном заседании III Евразийского экономического форума в Ереване. Текст речи опубликован на официальном сайте главы правительства Армении.

Свое выступление Пашинян посвятил только одному вопросу – плюсам цифровизации государственного документооборота между странами ЕАЭС, а также внутри них. Премьер не коснулся ситуации с отношениями России и Армении, которые в последнее время подвергаются испытаниям на фоне открыто озвученной и последовательно реализуемой Арменией антироссийской политики.

Пашинян, в частности, пояснил, что цифровизациия должна ориентироваться прежде всего на удобство для граждан и предпринимателей, ее базовыми принципами должны стать доверие и безопасность. На их основе работа госслужб стран ЕАЭС должна быть радикально изменена. Таким образом, оцифровки конкретных задач будет недостаточно, целью должно стать создание в соответствии с потребностями граждан и бизнеса услуг, которые помогали бы во время важных событий. При этом процесс должен быть полностью прозрачным.

"Это позволит упростить взаимодействие граждан и бизнеса с государственными органами, сделав его более удобным, эффективным и безопасным. Концепция доверительного хранения данных занимает центральное место в философии цифровой трансформации Армении. В основе этой системы лежит доверие между государственными органами и самое главное доверие между гражданином, бизнесом и государством"

– Пашинян

Премьер уточнил, что обмен цифровыми данными между странами позволит значительно упростить трансграничную торговлю и уплату косвенных налогов, а также все остальные сопутствующие процессы. Сократятся и издержки, при этом проследить за соблюдением всех требований станет гораздо проще.

Армения ищет примирения с Россией?

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что подчеркнуто позитивное отношение Никола Пашиняна к отношениям с Россией на Евразийском экономическом форуме объясняется стремлением Еревана максимально сохранить выгоды от свободной торговли на российском рынке по правилам ЕАЭС.

"В данном случае поведение Пашиняна определено экономическими интересами Армении. Ереван движется от России к Западу в военно-политической сфере, но в экономической сфере он очень активно хочет использовать ЕАЭС для зарабатывания денег, в том числе на обходе антироссийских санкций Запада. Сейчас армянский бизнес суперуспешно этим занимается. В политической сфере Азербайджан имеет существенно более хорошие отношения с Россией, чем Армения, но в экономике именно через Армению идет большой поток товаров в обход западных санкций", - пояснил он.

"В какой-то мере можно сказать, что руководство Армении торгует сейчас не только в рамках экономики, но и во внешней политике, продавая Западу этот отход от России, а в обмен получает некое разрешение от западных государств на игнорирование антироссийских ограничений и получение за счет этого огромных денег обеспечением российского рынка подсанкционными западными товарами. ЕАЭС в этом смысле представляет из себя великолепный инструмент для зарабатывания путем обхода санкций. Так что внезапный выход на позитив Пашиняна связан с тем, какую прибыль Армении приносит членство в ЕАЭС", - отметил Сергей Марков.

При этом успешность такой политики Армении, когда в экономике она развивает связи с Россией, а в военно-политической сфере разрывает их, зависит в конечном счете от подхода Москвы. "Никол Пашинян хотел бы максимально отвязать одно от другого, но возможность этого определит российское руководство. Пока нет ответа, будет ли Армении позволено так себя вести, его даст практика. Возможно, Армения будет вынуждена нарушить экономические отношения с Россией по приказу Запада. Возможно, их получится сохранить, несмотря на ухудшение политических контактов. Пока перспективы неясны", - заключил политолог.