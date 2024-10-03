Вестник Кавказа

Иран возложил ответственность за возможную атаку Израиля на США

Амир Саид Иравани
© Фото: сайт агентства Mehr
В Иране обвинили США в том, что они предоставляют Израилю передовое оружие. В ИРИ уточнили, что тем самым американцы накаляют обстановку в регионе.

США будут нести полную ответственность за последствия возможной атаки Израиля на Иран. Об этом заявил постпред Исламской Республики при ООН в письме, которое он адресовал Совбезу ООН и генсеку Антониу Гутерришу.

"США своими действиями подрывают мир в регионе и несут ответственность за возможные последствия израильской агрессии"

– Амир Саид Иравани

Он подчеркнул, что США снабжают Израиль передовым оружием и оказывают ему техническую поддержку, что приводит к эскалации в регионе.

Постпред также высказался за то, чтобы как можно скорее осудить провокационные действия США и потребовать от них перестать поддерживать Израиль, который угрожает мировой безопасности.

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