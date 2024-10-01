Вестник Кавказа

США продолжают обсуждать с Израилем его потенциальный ответ Ирану

США продолжают обсуждать с Израилем его потенциальный ответ Ирану
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В США подтвердили наличие диалога с Израилем по возможной атаке на Иран. В Белом доме отметили, что переговоры по данному вопросу продолжатся.

Соединенные Штаты продолжат контактировать с Израилем по вопросу потенциального ответа еврейского государства на недавнюю масштабную ракетную атаку Ирана. Об этом рассказал помощник американского президента по нацбезопасности.

"У нас были очень конструктивные переговоры с израильтянами о том, что они думают об ответном ударе за 1 октября. Эти разговоры продолжатся"

– Джейк Салливан

Представитель Белого дома также поведал, что в скором времени президент страны Джо Байден пообщается по телефону с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. При этом он не уточнил, будут ли они обсуждать данную тему.

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