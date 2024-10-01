Вестник Кавказа

США пригрозили остановить поставки оружия Израилю

Флаги США и Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США призвали Израиль приложить усилия к устранению гуманитарных проблем в сектора Газа. В противном случае американские власти могут отменить поставки вооружений Израилю.

Военная помощь Израилю со стороны США может быть остановлена, если ситуация с мирным населением в секторе Газа будет оставаться тяжелой. Власти США призвали Израиль решить кризис в течение месяца. Об этом госсекретарь Блинкен оповестил израильских партнеров. 

США требуют активности от Израиля по вопросу гуманитарной помощи, поток которой, как подсчитали американские аналитики, в последнее время значительно сократился. 

Отметим, что США планируют разместить в Израиле систему THAAD, которая должна помочь израильским военным противостоять иранским ракетам. В частности, система может защитить от возможного удара баллистическими ракетами, передают РИА Новости.

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