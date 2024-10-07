Израиль и ХАМАС могут возобновить переговоры по заложникам

Глава ШАБАК и египетской разведки обсудили возможное возобновление переговоров Израиля и ХАМАС относительно возможности возвращения пленных. Также затрагивались двусторонние отношения.

Директор израильской Службы общей безопасности совершил визит в Египет, где провел переговоры с главой разведки государства. Стороны обсудили возможный возврат к переговорам между властями еврейского государства и палестинскими радикалами ХАМАС.

«Стороны обсуждали пути возобновления переговоров по сделке с заложниками на фоне того, что лидер палестинского радикального движения ХАМАС Яхья Синвар возобновил контакты с представителями организации в Дохе, а через них и с катарскими, и с египетскими посредниками»

– информационный портал Walla

Также представители стран обсудили ухудшение двусторонних отношений на фоне закрытия КПП «Рафах». Отметим, что официально израильская сторона отказалась комментировать данную информацию.