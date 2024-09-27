Вестник Кавказа

Израиль поразил цели ХАМАС в секторе Газа

цахал
© Фото: пресс-служба цахал
Израиль сообщил о новых ударах по целям ХАМАС в секторе Газа. ЦАХАЛ не привел подробности.

Израильская армия обороны проинформировала об ударах по целям палестинских радикалов ХАМАС в секторе Газа.  Подробности военной операции не приводятся.

«Армия обороны Израиля наносит новые удары по целям и пусковым установкам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа»

– армейская пресс-служба

Ранее посол Палестины в РФ Абдель заявил о том, что восстановление палестинского анклава обойдется в $80-90 млрд.

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