Израиль поразил цели ХАМАС в секторе Газа

Израиль сообщил о новых ударах по целям ХАМАС в секторе Газа. ЦАХАЛ не привел подробности.
Израильская армия обороны проинформировала об ударах по целям палестинских радикалов ХАМАС в секторе Газа. Подробности военной операции не приводятся.
«Армия обороны Израиля наносит новые удары по целям и пусковым установкам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа»
– армейская пресс-служба
Ранее посол Палестины в РФ Абдель заявил о том, что восстановление палестинского анклава обойдется в $80-90 млрд.