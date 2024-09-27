Израиль обещает сюрпризы для "Хезболлы"

Армия Израиля приберегла еще несколько сюрпризов для "Хезболлы", предупредил глава Минобороны страны Йоав Галант. Он констатировал, что движение беспрерывно получает серьезные удары.

У Израиля есть еще планы в отношении "Хезболлы", которые станут неожиданностью для представителей движения в Ливане, заявил глава Минобороны страны Йоав Галант.

Министр констатировал, что "Хезболла" сейчас страдает от мощных ударов, которые наносятся ей без перерыва.

"И у нас есть еще сюрпризы, некоторые из которых уже осуществлены, а другие еще будут реализованы"

– Галант

Напомним, накануне иранская сторона заявила о готовности направить в Ливан, где действует "Хезболла", или на Голаны в Сирию свои сухопутные войска. Таким образом, пояснил высокопоставленный командир КСИР Мохсен Рафигдуст, Иран мог бы внести свою лепту в борьбу с Израилем.