Вестник Кавказа

"Квартал Санкт-Петербурга" появится в Новом Ташкенте

"Квартал Санкт-Петербурга" появится в Новом Ташкенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый Ташкент в Узбекистане обзаведется "Кварталом Санкт-Петербурга". Над проектом вместе будут работать узбекистанские и петербургские архитекторы.

В Новом Ташкенте до конца 2026 года начнется строительство уникального "Квартала Санкт-Петербурга".

Архитекторы Узбекистана и Петербурга совместно работают над проектом. Квартал будет готов к 2030 году.

В ближайший год будут идти переговоры о плане застройки, составлена единая концепция проекта, после согласования начнется возведение петербургского уголка в Новом Ташкенте.

"В случае согласования концепции хокимият намерен выставить земельный участок "Квартал Санкт-Петербурга" на открытые акционные торги для реализации права аренды на земельный участок"

– проект меморандума

Площадь будущего петербургского квартала составит примерно 500 на 500 метров.

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