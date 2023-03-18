"Квартал Санкт-Петербурга" появится в Новом Ташкенте

Новый Ташкент в Узбекистане обзаведется "Кварталом Санкт-Петербурга". Над проектом вместе будут работать узбекистанские и петербургские архитекторы.
В Новом Ташкенте до конца 2026 года начнется строительство уникального "Квартала Санкт-Петербурга".
Архитекторы Узбекистана и Петербурга совместно работают над проектом. Квартал будет готов к 2030 году.
В ближайший год будут идти переговоры о плане застройки, составлена единая концепция проекта, после согласования начнется возведение петербургского уголка в Новом Ташкенте.
"В случае согласования концепции хокимият намерен выставить земельный участок "Квартал Санкт-Петербурга" на открытые акционные торги для реализации права аренды на земельный участок"
– проект меморандума
Площадь будущего петербургского квартала составит примерно 500 на 500 метров.