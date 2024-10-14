Рейсы в Баку сохранили в зимнем расписании аэропорта в Нижнем Новгороде

Этой зимой из Нижнего Новгорода можно будет улететь в пять стран. Среди актуальных авиарейсов - перелеты в Баку.

Нижегородский аэропорт поделился зимним расписанием, оно вступит в силу в ближайшие дни и будет действительным до конца марта 2025 года.

Из Нижнего Новгорода будут выполняться авиарейсы по шести зарубежным направлениям, попасть можно будет в пять стран - Азербайджан, Армению, Беларусь, Египет, Узбекистан. При этом для туристов будут доступны перелеты на оба популярных египетских курорта - Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Регулярные рейсы в Азербайджан свяжут Нижний Новгород со столицей - Баку.

По России будут выполняться рейсы в 15 городов, в том числе в Сочи, Минводы, Астрахань, Калининград и другие.