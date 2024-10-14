Вестник Кавказа

Рейсы в Баку сохранили в зимнем расписании аэропорта в Нижнем Новгороде

Рейсы в Баку сохранили в зимнем расписании аэропорта в Нижнем Новгороде
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Этой зимой из Нижнего Новгорода можно будет улететь в пять стран. Среди актуальных авиарейсов - перелеты в Баку.

Нижегородский аэропорт поделился зимним расписанием, оно вступит в силу в ближайшие дни и будет действительным до конца марта 2025 года.

Из Нижнего Новгорода будут выполняться авиарейсы по шести зарубежным направлениям, попасть можно будет в пять стран - Азербайджан, Армению, Беларусь, Египет, Узбекистан. При этом для туристов будут доступны перелеты на оба популярных египетских курорта - Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Регулярные рейсы в Азербайджан свяжут Нижний Новгород со столицей - Баку.

По России будут выполняться рейсы в 15 городов, в том числе в Сочи, Минводы, Астрахань, Калининград и другие.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
935 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В воздушной гавани Сочи заработает биотерминал

В воздушной гавани Сочи заработает биотерминал

Аэропорт Кутаиси откроет новую ВВП в начале 2026 года

Аэропорт Кутаиси откроет новую ВВП в начале 2026 года

Иран остановил полеты в Европу после нового пакета санкций

Иран остановил полеты в Европу после нового пакета санкций

33 новых маршрута готовит группа &quot;Аэрофлот&quot; на зиму

33 новых маршрута готовит группа "Аэрофлот" на зиму

Перелеты по России выросли в цене на 30% за год

Перелеты по России выросли в цене на 30% за год

Sky Express начинает полеты по маршруту Афины - Ереван

Sky Express начинает полеты по маршруту Афины - Ереван

Azur Air будет летать из Сочи в Коломбо

Azur Air будет летать из Сочи в Коломбо

Иранский самолет сел на недостроенную полосу в Грозном

Иранский самолет сел на недостроенную полосу в Грозном

&quot;Армянские авиалинии&quot; на месяц остановили все полеты

"Армянские авиалинии" на месяц остановили все полеты

Рейсов между Казанью и Шарджей становится больше

Рейсов между Казанью и Шарджей становится больше

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы