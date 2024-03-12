Вестник Кавказа

Иранская промышленность будет наращивать выпуск бытовой техники

Продажа бытовой техники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранские предприятия совершили качественный рывок в производстве популярной бытовой техники – она находит все больший спрос не только внутри страны, но и за рубежом, что стимулирует рост ее производства.

Иранская промышленность наращивает производство бытовой техники: только в минувшем 2023 году оно выросло на 18,2%, рассказал генеральный секретарь Ассоциации производителей бытовой техники Ирана Омид Фазлиния.

Возросший уровень качества иранских бытовых приборов поднял спрос на них и за рубежом - в прошлом году Иран экспортировал их на $400 млн, и они вполне эффективно конкурируют с лучшими мировыми образцами, пишут иранские СМИ, передает Trend.

В минувшем году иранские промышленные предприятия произвели 19,5 млн единиц бытовой техники, нарастив производство на 18,2%. В нынешнем году они планируют довести выпуск до 22,5 млн единиц – еще на 15%, добавил Фазлиния.

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