Иран строит под Астраханью завод моющих средств

Уже в 2025 году под Астраханью заработает первая очередь иранского предприятия по производству синтетических моющих средств – на полную мощность завод иранского холдинга Golrang выйдет к 2029 году.

В скором времени в Астраханской области на территории особой экономической зоны "Лотос" заработает завод по производству моющих средств, который строит крупный иранский холдинг Golrang, сообщил генеральный директор ОЭЗ "Лотос" Сергей Милушкин.

"В нынешнем году выйдет на финишную прямую строительство предприятия по производству моющих средств компании "Роза". Это первый в России завод компании иранского холдинга Golrang Industrial Group, который более 60 лет ведет свою деятельность в Иране в сфере производства моющих средств... Ввод первой очереди завода в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Выход на проектную мощность - свыше 9 млн л в год - запланирован к 2029 году"

- Сергей Милушкин

Строительство завода, который будет выпускать шампуни, гели для душа, чистящие средства и другую нужную в повседневной жизни продукцию, соответствующую самым высоким стандартам качества, идет ускоренными темпами - сейчас возводятся производственный цех и складское помещение для готовой продукции.

Важно и то, что продукция предприятия будет экологичной, а его отходы – минимальными: вредные стоки и выбросы в атмосферу будут отсутствовать.

Напомним, ОЭЗ "Лотос" создана в Наримановском районе Астраханской области, сейчас ее резидентами являются 17 компаний из России, Ирана и других стран с общим объемом заявленных инвестиций около 29 млрд рублей.