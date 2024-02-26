Вестник Кавказа

Россия и Иран расширяют сотрудничество

Россия и Иран расширяют сотрудничество
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тегеране прошла ирано-российская комиссия по экономическому сотрудничеству. Стороны заключили 15 соглашений о сотрудничестве в различных сферах.

В Тегеране состоялась 17-я сессия ирано-российской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. В ходе мероприятия страны заключили 15 соглашений о сотрудничестве.

Российскую делегацию возглавлял зампремьера страны Александр Новак. Он вместе с главой министерства нефти ИРИ Джавадом Овджи обсудил достижения в нефтегазовой отрасли и другие различные аспекты партнерства.

Иранская сторона выразила уверенность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества. Тегеран заявил о высоком уровне атмосферы сотрудничества между Ираном и Россией.

Кроме того, представители обеих страны подчеркнули, что ирано-российское взаимодействие открывает возможности для расширения торговых связей между Тегераном и Москвой.

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