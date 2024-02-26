Россия и Иран расширяют сотрудничество

В Тегеране прошла ирано-российская комиссия по экономическому сотрудничеству. Стороны заключили 15 соглашений о сотрудничестве в различных сферах.
В Тегеране состоялась 17-я сессия ирано-российской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. В ходе мероприятия страны заключили 15 соглашений о сотрудничестве.
Российскую делегацию возглавлял зампремьера страны Александр Новак. Он вместе с главой министерства нефти ИРИ Джавадом Овджи обсудил достижения в нефтегазовой отрасли и другие различные аспекты партнерства.
Иранская сторона выразила уверенность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества. Тегеран заявил о высоком уровне атмосферы сотрудничества между Ираном и Россией.
Кроме того, представители обеих страны подчеркнули, что ирано-российское взаимодействие открывает возможности для расширения торговых связей между Тегераном и Москвой.