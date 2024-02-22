Министр нефти Ирана: Тегерану и Москве выгодно развитие нефтяного сотрудничества

Встреча министра нефти Ирана Джавада Оуджи с российскими коллегами подтвердила важность сотрудничества стран в энергетической сфере. В ходе заседания межправительственной комиссии обсуждались, как реализация уже достигнутых договоренностей, так и расширение сотрудничества.

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи в ход выступления на заседании в Тегеране межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Ирана заявил о том, что взаимодействие между Ираном и Россией будет продолжаться и расширяться.

Джавад Оуджи подчеркнул, что Москва и Тегеран являются важными игроками в мировой нефтегазовой индустрии: оба государства обладают огромными запасами нефти и газа, что делает их ключевыми поставщиками энергоносителей на мировом рынке.

Кроме того, в ходе заседания обсуждались меры, направленные на укрепление сотрудничества между сторонами в нефтегазовой сфере. Так, были подчеркнуты успешные проекты, такие как совместная разработка нефтяных месторождений и строительство газопроводов. Однако, стороны также обсудили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества, включая возможность совместной работы на международных рынках и обмен опытом в области новых технологий.

Нефтяное сотрудничество, по словам Оуджи, важно как для России, так и для Ирана: для иранской стороны – это возможность привлечь иностранные инвестиции и технологии для развития своего нефтегазового сектора. Для России, сотрудничество с Ираном позволяет укрепить свою позицию на мировом рынке нефти и газа, а также развивать новые рынки сбыта.