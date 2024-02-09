Вестник Кавказа

Иранский космос: от червей в капсуле до собственного Байконура

Юханна Махбуб
Иранский космос: от червей в капсуле до собственного Байконура
© Фото: Irna.ir
Через несколько месяцев Иран построит новый космодром на юго-востоке страны, рядом с городом-портом Чабахар на берегу Оманского залива. Сегодня ИРИ с 17 космическими запусками за 30 лет входит в десятку мировых лидеров. Расскажем, об иранских космических объектах и космонавтах.

Зачем Ирану новый космодром?

О планах по строительству этого космодрома иранские власти заговорили еще в 2010 году. Тогда было объявлено, что из-за географических ограничений первого иранского космического центра в Альборзе по отправке спутников на орбиту проводятся исследования по созданию еще одного объекта в более подходящей местности. Так возник проект "Чабахар", который скоро будет реализован и станет основным местом расположения всех иранских космических миссий. Как пишут иранские СМИ, Чабахар станет для Ирана символом освоения космоса, как для России "Байконур", а для США - Космический центр имени Джона Ф. Кеннеди.

Космические объекты Ирана

Чабахар станет четвертым космическим центром Ирана.

  1. Пока главной космической базой ИРИ остается ракетный полигон Семнан им. Имама Хомейни в пустыне Даште-Кявир на севере страны. База была открыта в феврале 2008 года в присутствии тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада. В марте 2011 года Jain Intelligence Group объявила на основе своих спутниковых данных, что Иран с очень высокой скоростью возводит на "Семнане" новые объекты, что указывает на его готовность к освоению космоса. В дальнейшем с этого космодрома Иран провел несколько значимых для пусков, среди них – первая ракета-носитель "Кавешгяр-1".
  2. Вторая ракетная пусковая база Ирана расположена недалеко от города Кум, в 150 км к югу от Тегерана. Оттуда в 1992 году впервые запустили баллистическую ракету "Хвасон-3". Сейчас объект используется в ходе военных учений.
  3. Космический центр Альборз (в 70 км к западу от Тегерана) – основной центр приема спутниковой информации в Иране. Построенный в 1979 году центр отвечает также за хранение, обработку, управление, тиражирование и публикацию информации, полученной со спутников.

Что известно об иранской космической отрасли?

Структура, отвечающая за развитие космоса, появилась в Иране 50 лет назад. В 1974 году был создан Иранский центр дистанционного зондирования Земли. Хотя в то время речи о создании в Иране спутников и тем более о выводе их на орбиту не шло.

Потребовалось больше трех десятилетий, чтобы первый иранский спутник был запущен. Пуск "Сины-1" состоялся в октябре 2005 года при поддержке России, которая предоставила и свою ракету-носитель ("Космос-3М"), и площадку (космодром "Плесецк").

  • Иран стал 43-й страной со своим собственным спутником в космосе.

С тех пор на орбиту было успешно выведено еще 7 иранских спутников: от коммуникационных и универсальных до разведывательных и военных. Подавляющее большинство запустили с ракетного полигона в Семнане.

Но некоторые детали о космической деятельности Ирана не до конца ясны. 4 февраля 2008 года состоялся пуск первой иранской ракеты-носителя "Сафир" для суборбитального полета. Западные источники полагают, что для этой цели используется модифицированная версия иранской ракеты "Шахаб-3".

Позднее усовершенствованная версия этой ракеты неоднократно использовалась для запуска иранского спутника "Омид". Спутники "Мисбах" (проект Ирана и Италии), "Мисбах-2" и геостационарный спутник "Венера" (проект Ирана и России) также планируется запустить с помощью иранских космических ракет.

Иранские космонавты

О планах Ирана отправить своего космонавта на орбиту стало известно в августе 2010 года, тогда президент Махмуд Ахмадинежад обещал это сделать к 2017 году. Через 3 года Ахмадинежад изъявил готовность стать первым иранским космонавтом, чтобы доказать успешность национальной космической программы. Однако эти планы на сегодняшний день не были осуществлены.

Заявлениям Ахмадинежада предшествовал ряд успешных запусков в космос животных. Крыса, две черепахи и несколько червей, а также образцы человеческих клеток в капсулах на борту ракеты "Сафир" совершили суборбитальный космический полет. Тремя годами позже Иранское космическое агентство выпустило видеоролик об успешном выводе на орбиту и благополучном приземлении примата. Экспедиция состоялась через 54 года после запуска человечеством в космос первой обезьяны, Мисс Бейкер.

10-летняя программа развития

В марте 2023 года был обнародованы задачи на ближайшие 10 лет:

  • Иран должен взять на себя роль регионального полюса в развитии космических технологий, предоставляя услуги космических запусков. Подразумевается, что речь идет о партнерах Тегерана.
  • Необходим технологический прорыв с локализацией производства спутников.

Гарантом решения задач должна стать подготовка профессиональных кадров и расширение базы знаний.

Важная составляющая обоих процессов – улучшение коммерческих и экономических показателей космического сектора. Вице-президент по развитию и планированию Иранской космической организации Саид Садикийан объясняет это так:

Мы должны модернизировать уже имеющиеся у нас платформы и создать механизмы для доступа к высокоточным спутниковым изображениям. Наша цель – развитие космоса в интересах сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, метеорологии, управления кризисами и стихийными бедствиями, в области нефти, газа и энергетики, городского управления, окружающей среды, интернета вещей.

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