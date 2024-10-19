Иран отправил в Россию спутники для запуска в космос

Россия и Иран продолжают развивать технологическое сотрудничество. Россия поможет исламской республике с выводом в космос спутников, построенных частной компанией.

Иран передал России два спутника для вывода на орбиту. Космические аппараты планируется запустить ракетой-носителем "Союз", передают иранские СМИ.

Один из спутников будет заниматься мониторингом ситуации на территории страны: помогать с поискать в зоне стихийного бедствия, вести наблюдение за охраняемыми природными объектами. Также аппарат будет помогать в аграрной деятельности.

Другой спутник предназначен для интернет-коммуникаций. С его помощью доступ в Сеть смогут получить иранцы, проживающие в отдаленных частях страны.

Сообщается, что космические аппараты созданы усилиями частного предприятия. Запуск объектов запланирован на 5 ноября.