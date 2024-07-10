Вестник Кавказа

Иран снижает пошлины на импорт iPhone

Иран снижает пошлины на импорт iPhone
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана приняли решение уменьшить пошлины на ввоз мобильных телефонов iPhone, разработанных американской компанией Apple – ввозная пошлина снизится с нынешних 96 до примерно 30%.

Иран открывает свой рынок для импорта мобильных телефонов iPhone – он уменьшит пошлину на импорт примерно до 30%, заявил местным СМИ министр экономики и финансов страны Абдулнасир Хеммати.

Годом ранее Иран ввел полный запрет на импорт в страну мобильных телефонов Apple iPhone 14 и других моделей, однако 30 октября нынешнего 2024 года Кабмин ИРИ снял его, введя на ввоз телефонов этой марки колоссальную пошлину - 96% от его стоимости, напоминает Trend.

Новые изменения вскоре будут внесены в решение Кабинета министров, добавил министр.

Напомним, ранее власти Ирана запретили продажу и использование гражданами страны мобильных телефонов американской компании Motorola, некогда весьма популярных во всем мире – причиной запрета стали взрывы аналогичных устройств. Многие интернет-магазины уже удалили модели этого производителя из своих каталогов, а на страницах тех из них, где они еще отражаются, стоит новый статус: "нет в наличии". Запрет распространяется не только продажу и использование этих мобильных телефонов – параллельно действует запрет на регистрацию их в стране.

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