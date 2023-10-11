Иран становится крупным транзитным хабом грузоперевозок

За первые шесть месяцев иранского года через Иран прошли 11,5 миллионов тонн транзитных грузов, рост более чем в 50% показали и морские, и автомобильные транзитные грузоперевозки.

За 6 месяцев текущего иранского года, начавшегося 20 марта, через Иран было перевезено 11,5 млн т грузов: по сравнению с тем же периодом минувшего года транзит вырос на 50%, сообщили в Таможенной администрации Ирана.

Самый крупный рост показали автомобильные грузовые перевозки – грузовики перевезли по стране 9,3 млн т грузов, 4,7 млн т из которых составили ненефтяные продукты, а 4,6 млн т – нефтепродукты, рост составил 63%, передает Trend со ссылкой на министерство дорог и городского развития Ирана.

Значительное количество грузов было отправлено транзитом и из иранских портов – так, из порта Шехид Раджаи за полгода было вывезено 2,5 млн т грузов, чуть меньше - 2,4 млн т – составил грузооборот таможни Парвизхан, говорится в сообщении.