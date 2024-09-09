Вестник Кавказа

Иран предложил связать электросети России, Саудовской Аравии и ОАЭ

ЛЭП
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран сегодня выступил с неожиданной инициативой. Министр энергетики предложил объединить энергетические сети РФ, ОАЭ и Саудовской Аравии через Иран. По словам Аббаса Алиабади, это поможет окружающей среде.

Россия, ОАЭ и Саудовская Аравия могут соединить собственные энергосети через Иран, такое предложение озвучил глава Минэнерго ИРИ Аббас Алиабади, который сейчас находится в Москве.

По его словам, Исламская Республика нацелена на развитие торговли и транзита электроэнергии, сотрудничая в этой сфере со странами-соседями.

"В этой связи предлагается связать через Иран энергосеть России и Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии"

– Аббас Алиабади

Министр уточнил, что если этот проект удастся реализовать, то, сократив инвестиции в производственный сектор, Иран может поддержать окружающую среду в регионе.

Алиабади прибыл в Россию на заседание глав Минэнерго стран БРИКС, которое проходит сегодня в рамках Российской энергетической недели.

Напомним, 9 сентября Россия и Узбекистан достигли договоренности о присоединении российской энергосистемы к Объединенной энергосистеме Центральной Азии. Когда это произойдет, станет возможным, во-первых, экспорт электроэнергии, а во-вторых, осуществление перетоков, что может понадобиться в случае ЧП, например, природных катаклизмов и аномальных нагрузок.

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