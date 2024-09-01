Россия скоро присоединится к энергосистеме Центральной Азии

Минэнерго России и Узбекистана приняли принципиальное решение: компания-диспетчер, управляющая энергосистемой РФ, сможет принимать участие в работе энергосистем центральноазиатских стран.

Компания "Системный оператор", управляющая Единой энергетической системой России, сможет стать частью Объединенной энергосистемы (ОЭС) Центральной Азии.

Соответствующих договоренностей удалось достичь министерствам энергетики России и Узбекистана, рассказал руководитель Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

По его словам, "Системный оператор" пока не связан с ОЭС ЦА. Однако российская компания должна стать частью энергетической системы Центральной Азии – этого требует текущая ситуация, так как в том состоянии, котором существует сейчас, российская сторона не сможет участвовать в управлении энергосистемой Центральной Азии.

Цивилев подчеркнул, что Ташкент полностью согласен в этом отношении с Москвой. Принципиальное решение принято, и пробел будет устранен уже в ближайшее время.

Министр уточнил, что в результате станет возможным, с одной стороны, экспорт электроэнергии. С другой стороны, что не менее важно, вместе с партнерами российская сторона сможет участвовать в реализации перетоков между странами. "Поделиться" энергией друг с другом страны смогут в случае ЧП – например, дефицита, природных катаклизмов и чрезмерно высоких нагрузок.

"Если вдруг у кого-то что-то происходит – чтобы мы могли быстро поддержать перетоками потребность стран, чтобы сбалансировать… Это важно для того, чтобы мы безопасность системы обеспечили правильно"

– глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов