Россия и Узбекистан могут нарастить товарооборот втрое − Мишустин

Сотрудничество Москвы и Ташкента развивается, и стороны располагают всем необходимым, чтобы утроить товарооборот и реализовать цель, поставленную президентами.

У России и Узбекистана есть все, что требуется, для увеличения втрое объема взаимной торговли, рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Перспективы он озвучивал на 5-м заседании Совместной российско-узбекской комиссии на уровне премьеров.

По словам председателя российского правительства, товарооборот обеих стран за 2023 год увеличился на 11,5%, до объема, превышающего 820 млрд рублей, а за первые шесть месяцев рост составил еще почти 9%

Мишустин напомнил, что в ходе госвизита президента Владимира Путина в Ташкент, который состоялся в мае, была озвучена амбициозная цель, которая заключается в следующем: к 2030 году втрое нарастить двустороннюю торговлю.

"Считаю, что у нас есть все возможности для выполнения такой стратегической задачи. А главное – это наш обоюдный настрой на плодотворную деятельность"

– Мишустин

Глава российского правительства напомнил, что Узбекистан – это "надежный партнер" РФ, взаимодействие с ним, и экономическое, и инвестиционное, развивается, и на сегодня Россия входит в число лидеров по объему внешней торговли с РУз.

Напомним, ранее Мишустин одобрил проект соглашения с Узбекистаном по системе перевозок "Агроэкспресс". Документ посвящен деятельности одноименной службы, которая занимается скоростными перевозками по железной дороге. Грузы, как следует из названия, относятся к сельскохозяйственной сфере. Их доставляют к месту назначения контейнерными поездами, в гораздо более сжатые сроки, чем обычно.

После окончательного согласования документа с Ташкентом он будет подписан и вступит в силу.